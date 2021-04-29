Месси и игроки сборной Аргентины должны быть провакцинированы китайским препаратом

Участники Кубка Америки, который пройдёт летом, в обязательном порядке должны быть провакцинированы от коронавируса. По данным Marca, это касается и сборной Аргентины с Лионелем Месси во главе.

КОНМЕБОЛ закупил 50 000 доз китайской вакцины «Коронавак». Примечательно, что из-за того, что данный препарат не сертифицирован в Аргентине, некоторым игрокам, тренерам и персоналу придется отправиться на вакцинацию в Уругвай.

- Это защитит игроков и персонал, потому что мы знаем, что команда состоит не только из футболистов, поэтому все члены федераций получат шанс на вакцинацию, - заявил глава КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес на TV3.