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Месси и игроки сборной Аргентины должны быть провакцинированы китайским препаратом

29 Апреля 2021, 20:59,

Участники Кубка Америки, который пройдёт летом, в обязательном порядке должны быть провакцинированы от коронавируса. По данным Marca, это касается и сборной Аргентины с Лионелем Месси во главе.

КОНМЕБОЛ закупил 50 000 доз китайской вакцины «Коронавак». Примечательно, что из-за того, что данный препарат не сертифицирован в Аргентине, некоторым игрокам, тренерам и персоналу придется отправиться на вакцинацию в Уругвай.

- Это защитит игроков и персонал, потому что мы знаем, что команда состоит не только из футболистов, поэтому все члены федераций получат шанс на вакцинацию, - заявил глава КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес на TV3.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины
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Комментарии (1)
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0
ALKL
29 Апреля 2021, 22:15

После этих слов, вся военная сборная и сборная единароссцев отписались от группы в ВК и Фейсбуке и все отписались от звезды сборной аргентины.

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