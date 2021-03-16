Десять сборных сыграют на Кубке Америки-2021

Десять сборных примут участие в розыгрыше Кубка Америки 2021-го года. Об этом рапортует пресс-служба КОНМЕБОЛ.

Напомним, что ранее от участия в соревнованиях отказались национальные команды Катара и Австралии. Сборные с других континентов регулярного приглашаются на Кубок Америки, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции они не примут участия в турнире.

Турнир состоится с 11-го июня по 10-е июля текущего года. В квартете А сыграют Аргентина, Боливия, Чили, Уругвай и Парагвай. В группу Б попали Бразилия, Колумбия, Эквадор, Перу и Венесуэла. По четыре команды из каждой группы получат путевки в плей-офф.