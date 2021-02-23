Кубок Америки (Copa America) 2019
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Австралия и Катар не сыграют на Кубке Америки

23 Февраля 2021, 22:36,

Кубок Америки 2020 года опять претерпел серьёзные изменения. Сначала из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на следующее лето. Во вторник стало известно о том, что приглашённые сборные Австралии и Катара не смогут в нем принять участия.  Об этом в эфире аргентинского Radio Red заявил глава КОНМЕБОЛ Гонсало Беллозо.

Дело в том, что Австралия и Катар являются участниками азиатской конфедерации, которая перенесла даты отборочных матчей чемпионата мира на другое время, уплотнив международный календарь.

Организаторы Кубка Америки спокойно отнеслись к изменению количества участников, но не исключают того, что пригласят другие команды.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
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