Австралия и Катар не сыграют на Кубке Америки

Кубок Америки 2020 года опять претерпел серьёзные изменения. Сначала из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на следующее лето. Во вторник стало известно о том, что приглашённые сборные Австралии и Катара не смогут в нем принять участия. Об этом в эфире аргентинского Radio Red заявил глава КОНМЕБОЛ Гонсало Беллозо.

Дело в том, что Австралия и Катар являются участниками азиатской конфедерации, которая перенесла даты отборочных матчей чемпионата мира на другое время, уплотнив международный календарь.

Организаторы Кубка Америки спокойно отнеслись к изменению количества участников, но не исключают того, что пригласят другие команды.