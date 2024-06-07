Смолов признался, что обращался за помощью после провального пенальти на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов рассказал, какое у него было психологическое состояние после неудачи на домашнем чемпионате мира – 2018.

«Болезненный опыт. Я каждые полгода думал, что с этим справился. Ещё спустя шесть месяцев я понимал, что это даже не близко было. Обратился к помощи психолога, процесс восстановления занял года два», - рассказал футболист на своем канале в ютубе.

Напомним, что в поединке ¼ финала чемпионата мира сборной России противостояла национальная команда Хорватии. В серии пенальти Смолов не реализовал свою попытку, неудачно пробив паненку.