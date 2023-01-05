«Россия всё купила на ЧМ-2018»: Канчельскис резко высказался о результате сборной

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис критически высказался о результате национальной команды на чемпионате мира – 2018.

«На ЧМ-2018 все игры купили. Вы что, не знаете об этом? На чемпионате мира нас за уши тянули. Поверьте, со временем эта пена выйдет наружу», - передает слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России дошла до четвертьфинальной стадии на чемпионате мира – 2022, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

На следующем крупном турнире – чемпионате Европы - 2020 – российская сборная выступила провально, финишировав на последнем месте в квартете с Данией, Бельгией и Финляндией.