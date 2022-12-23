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Чемпионат мира по футболу 2018

Чемпион мира Матуиди завершил карьеру

23 Декабря 2022 • 19:20 Комментировать

Чемпион мира в составе национальной сборной Франции Блез Матуиди объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Матуиди начал свою карьеру во французском клубе «Труа», где за три года продемонстрировал свои лучшие качества и удостоился перехода в «Сент-Этьен».

Отыграв в составе «зелёных» четыре сезона, спортсмен перебрался в самый именитый на сегодняшний день клуб Франции – «ПСЖ». В столице Матуиди закрепился уже надолго и выступал там с 2011 по 2017 год.

После Матуиди принял международный вызов и перешёл в туринский «Ювентус». Именно во время выступления за итальянский клуб он принял участие на чемпионате мира в 2018 году, где выиграл со сборной Франции золотые медали турнира.

С 2020 по 2021 год играл за «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Чм-2018 Блез Матуиди
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