Маклаков – о ЧМ: «Это праздник, в котором теряется порой мастерство, это футбол планеты»

Известный российский актёр Алексей Маклаков вспомнил о поединке между сборными России и Испании на чемпионате мира – 2018.

Любитель футбола рассказал о том, что во время этого матча рядом с ним на трибунах сидела группа пожилых людей, ругавших российскую команду.

Тогда Маклаков поспорил с ними на мяч с автографами всех игроков сборной России касательно того, что команда-хозяйка чемпионата мира победит в этой игре по пенальти.

В итоге мяч болельщики хоть и купили, автографов на нём не оказалось.

«И я им тогда сказал одну фразу: «Чемпионат мира – это смещённый футбол. Это праздник, в котором теряется порой мастерство, это футбол планеты. Это совершенно другое состояние», - сказал Маклаков во время YouTube-шоу.