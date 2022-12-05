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Чемпионат мира по футболу 2018

Маклаков – о ЧМ: «Это праздник, в котором теряется порой мастерство, это футбол планеты»

05 Декабря 2022 • 20:54 Комментировать

Известный российский актёр Алексей Маклаков вспомнил о поединке между сборными России и Испании на чемпионате мира – 2018.

Любитель футбола рассказал о том, что во время этого матча рядом с ним на трибунах сидела группа пожилых людей, ругавших российскую команду.

Тогда Маклаков поспорил с ними на мяч с автографами всех игроков сборной России касательно того, что команда-хозяйка чемпионата мира победит в этой игре по пенальти.

В итоге мяч болельщики хоть и купили, автографов на нём не оказалось.

«И я им тогда сказал одну фразу: «Чемпионат мира – это смещённый футбол. Это праздник, в котором теряется порой мастерство, это футбол планеты. Это совершенно другое состояние», - сказал Маклаков во время YouTube-шоу.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Испании Чм-2018 Алексей Маклаков
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