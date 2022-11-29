Таффарел назвал единственный минус ЧМ-2018 в России

Экс-голкипер сборной Бразилии Клаудио Таффарел высказался о чемпионате мира – 2018, состоявшемся в России. Южноамериканец назвал единственный минус мундиаля четырехлетней давности.

«Расстояния между стадионами были очень большими. Мы приезжали рано утром для того, чтобы лучше сконцентрироваться на игре. Это для меня единственный отрицательный момент», - передает слова Таффарела «Спорт-экспресс».

Напомним, что чемпионат мира прошел в России в период с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победителем стала сборная Франции, победившая в финальном поединке команду Хорватии со счетом 4:2.