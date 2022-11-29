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Чемпионат мира по футболу 2018

Таффарел назвал единственный минус ЧМ-2018 в России

29 Ноября 2022 • 13:47 Комментировать

Экс-голкипер сборной Бразилии Клаудио Таффарел высказался о чемпионате мира – 2018, состоявшемся в России. Южноамериканец назвал единственный минус мундиаля четырехлетней давности.

«Расстояния между стадионами были очень большими. Мы приезжали рано утром для того, чтобы лучше сконцентрироваться на игре. Это для меня единственный отрицательный момент», - передает слова Таффарела «Спорт-экспресс».

Напомним, что чемпионат мира прошел в России в период с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победителем стала сборная Франции, победившая в финальном поединке команду Хорватии со счетом 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Чм-2018 Клаудио Таффарел
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