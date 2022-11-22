Доменек раскритиковал чемпионат мира, состоявшийся в России

Известный французский специалист Раймон Доменек вспомнил о чемпионате мира – 2018, проходившем на футбольных полях России.

«Я готов показаться плохим парнем, но мне было скучно наблюдать за матчами мундиаля 2018 года. Хоть кто-то может вспомнить интересный поединок с того турнира? Там не было таких матчей. Кроме триумфа сборной Франции у меня больше не осталось никаких впечатлений от этого турнира», - передает слова эксперта Puremedias.

Напомним, что национальная сборная Франции выиграла ЧМ-2018, победив в финальном матче соревнований команду Хорватии со счетом 4:2.