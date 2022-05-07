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Голкипер, которому Марадона забил «рукой бога»: «Я бы брезговал вытирать его футболкой посуду»

07 Мая 2022 • 11:25 Комментировать (1)

Несколько дней назад в Лондоне прошел аукцион. Одним из лотов была футболка Диего Марадоны, в которой он забил памятный гол «рукой бога» в матче с Англией на мундиале 1986 года. Майка, если верить СМИ, была продана за рекордные 8,5 миллиона евро.

Своим мнением по этому поводу поделился экс-голкипер Питер Шилтон, который защищал ворота англичан в том поединке.

«Я бы ни за что на свете не обменялся тогда с Марадоной футболками. Этой футболкой даже брезговал бы вытирать посуду. Если бы мы знали, что Ходж поменялся с ним, то он не вышел бы живым из раздевалки. Мы бы разорвали ее на тысячу частей!», - приводит слова Шилтона The Sun.

Напомним, что в том матче Англия уступила Аргентине со счетом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Питер Шилтон
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