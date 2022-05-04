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Чемпионат мира по футболу 2018

Футболка, в которой Марадона забил «рукой бога», продана за рекордные деньги

04 Мая 2022 • 19:41 Комментировать

Состоялся аукцион, одним из лотов которого была футболка легендарного аргентинского нападающего Диего Армандо Марадоны. Именно в ней один из лучших игроков в истории забил памятный гол «рукой бога».

Торги состоялись в Лондоне. Последней ставкой были 8,5 миллиона евро, которые предложил один из покупателей, рапортует ESPN. Это самая дорогая продажа спортивной атрибутики в истории.

Напомним, что Марадона забил скандальный мяч в четвертьфинальном матче чемпионата мира-1986 против команды Англии (2:1). Тот турнир стал триумфальным для аргентинской сборной.

Диего ушел из жизни в 2020 году в возрасте 60 лет. Причина смерти легенды – остановка сердца.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона
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