Футболка, в которой Марадона забил «рукой бога», продана за рекордные деньги

Состоялся аукцион, одним из лотов которого была футболка легендарного аргентинского нападающего Диего Армандо Марадоны. Именно в ней один из лучших игроков в истории забил памятный гол «рукой бога».

Торги состоялись в Лондоне. Последней ставкой были 8,5 миллиона евро, которые предложил один из покупателей, рапортует ESPN. Это самая дорогая продажа спортивной атрибутики в истории.

Напомним, что Марадона забил скандальный мяч в четвертьфинальном матче чемпионата мира-1986 против команды Англии (2:1). Тот турнир стал триумфальным для аргентинской сборной.

Диего ушел из жизни в 2020 году в возрасте 60 лет. Причина смерти легенды – остановка сердца.