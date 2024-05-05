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Экс-тренер «Томи» сказал, кто может заменить Карпина в сборной

05 Мая 2024 • 10:45 Комментировать

Сменить Валерия Карпина на посту наставника сборной России по футболу мог бы стать главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак. Об этом заявил поделился бывший футболист и тренер «Томи», работающий ныне в дзержинском «Химике» Сергей Передня.

«Мне кажется, что сборную России мог бы возглавить Семак – самая реальная кандидатура для этого», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Также Передня выразил уверенность в том, что Сергей Богданович вполне мог бы попробовать свои силы и в Европе, если бы не санкции в отношении российского футбола.

Ещё одним кандидатом на место наставника национальной команды Передня назвал Станислава Черчесова, однако засомневался в том, что Станислав Саламович сам захочет возвращаться в сборную.

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Евро-Футбол.Ру,
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