Гладилин: «В дальнейшем прогресс будет продолжаться, и не только Ирак будет с нами играть»

Экс-наставник молодёжной сборной России Валерий Гладилин прокомментировал решение перенести товарищескую игру Россия — Ирак из Сочи в Санкт-Петербург.

Согласно заявлению Российского футбольного союза, поединок между командами состоится 26 марта на «Газпром Арене».

«Хорошо, что сборная России проведёт домашний матч с Ираком в Санкт-Петербурге. Хорошо, что идёт прогресс с товарищескими матчами. В дальнейшем он будет продолжаться, и не только Ирак будет с нами играть», — сказал Гладилин, слова которого передаёт «Чемпионат».

Специалист считает, что российские фанаты соскучились по футбольным матчам. Валерий выразил надежду, что посещаемость матча между Россией и Ираком будет на высоком уровне.