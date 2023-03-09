Шалимов: «Хорошо, что играть будем в Петербурге, наверное, люди скучают по играм сборной»

Экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов поделился своей точкой зрения по поводу проведения товарищеских матчей сборной России с командами Ирана и Ирака, которые состоятся в последних числах марта.

Специалист также оценил перенос матча с Ираком в Санкт-Петербург, выразив надежду на достойную заполняемость стадиона.

«Хорошо, что мы играем товарищеские игры, и сборная собирается. Также хорошо, что играть будем в Петербурге — там стадион и поле на уровне. Что касается народа на трибунах — не знаю, но народ обычно в Питере ходил. Наверное, люди скучают по играм сборной. Не все, но скучают», — приводит речь Шалимова издание «Чемпионат».

Напоминаем, что 9 марта в РФС сообщили о том, что матч с Ираком состоится не 27 марта в Сочи, как планировалось ранее, а 26 марта в Санкт-Петербурге.

Поединок против сборной Ирана состоится 23 марта.