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Сборные

Шалимов: «Хорошо, что играть будем в Петербурге, наверное, люди скучают по играм сборной»

09 Марта 2023 • 17:50 Комментировать

Экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов поделился своей точкой зрения по поводу проведения товарищеских матчей сборной России с командами Ирана и Ирака, которые состоятся в последних числах марта.

Специалист также оценил перенос матча с Ираком в Санкт-Петербург, выразив надежду на достойную заполняемость стадиона.

«Хорошо, что мы играем товарищеские игры, и сборная собирается. Также хорошо, что играть будем в Петербурге — там стадион и поле на уровне. Что касается народа на трибунах — не знаю, но народ обычно в Питере ходил. Наверное, люди скучают по играм сборной. Не все, но скучают», — приводит речь Шалимова издание «Чемпионат».

Напоминаем, что 9 марта в РФС сообщили о том, что матч с Ираком состоится не 27 марта в Сочи, как планировалось ранее, а 26 марта в Санкт-Петербурге.

Поединок против сборной Ирана состоится 23 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Шалимов Сборная Ирана Сборная Ирака
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