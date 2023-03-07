Бышовец прокомментировал попадание Алексея Миранчука и Головина в расширенный состав сборной России

Российский тренер Анатолий Бышовец считает, что включение полузащитника «Монако» Александра Головина и игрока «Торино» Алексея Миранчука в расширенный состав сборной России на игры против Ирана и Ирака является необходимым действием для команды Валерия Карпина.

Специалист отметил, что тренерский штаб принял верное решение.

«Головин и Миранчук — лидеры команды, игроки основного состава. Вокруг этих игроков можно выстраивать ядро команды, которое будет влиять на психологическое состояние партнёров. А вокруг этого будет строиться и формироваться организация игры, структура команды. Этот вызов просто необходим, и тренеры поступили правильно», — поделился своим мнением Бышовец, речь которого передаёт издание «Чемпионат».

Напомним, что первый поединок российской команды состоится 23 марта, а соперником коллектива Валерия Карпина станет сборная Ирана. Уже 27 марта россияне сыграют против Ирака.