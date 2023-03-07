Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Сборные

Бышовец прокомментировал попадание Алексея Миранчука и Головина в расширенный состав сборной России

07 Марта 2023 • 19:21 Комментировать

Российский тренер Анатолий Бышовец считает, что включение полузащитника «Монако» Александра Головина и игрока «Торино» Алексея Миранчука в расширенный состав сборной России на игры против Ирана и Ирака является необходимым действием для команды Валерия Карпина.

Специалист отметил, что тренерский штаб принял верное решение.

«Головин и Миранчук — лидеры команды, игроки основного состава. Вокруг этих игроков можно выстраивать ядро команды, которое будет влиять на психологическое состояние партнёров. А вокруг этого будет строиться и формироваться организация игры, структура команды. Этот вызов просто необходим, и тренеры поступили правильно», — поделился своим мнением Бышовец, речь которого передаёт издание «Чемпионат».

Напомним, что первый поединок российской команды состоится 23 марта, а соперником коллектива Валерия Карпина станет сборная Ирана. Уже 27 марта россияне сыграют против Ирака.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Анатолий Бышовец Сборная Ирана Сборная Ирака Алексей Миранчук Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Марта
19:21 · Международные
Бышовец прокомментировал попадание Алексея Миранчука и Головина в расширенный состав сборной России
26 Февраля
19:07 · Международные
Сёмин – о матче России и Ирана: «Я не вижу сложностей в настрое игроков, на каждую игру они должны выходить мотивированными»
18:40 · Международные
Силкин: «Думаю, что Головина и Миранчука стоит вызвать в сборную России на игру против Ирана»
17 Февраля
10:37 · Россия. Премьер-лига
Кински: «Без российских спортсменов очень скучно на любых соревнованиях»
16 Февраля
19:51 · Международные
Черкасов: «Иран — прекрасная команда»
19:06 · Международные
Шишкин признал безнадёжность ситуации, связанной с футболом в России
18:44 · Международные
Мостовой прокомментировал возможность проведения товарищеского матча между Россией и Ираном
11:25 · Россия. Премьер-лига
Каманцев: «Причину того, что российских судей не приглашают обслуживать международные матчи, никто объяснять не будет»
08 Февраля
20:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В ФИФА назвали кандидатов на звание лучшего вратаря 2022 года 4
07 Февраля
00:08 · Турция
В ФИФА выразили соболезнования Турции и Сирии
22 Января
10:55 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов — о России в Европе: «Если руководство всё хорошо проработает, то мы вернёмся к участию в европейских турнирах»
11 Января
16:54 · Международные
Пейдж: «Бэйл прославил Уэльс на весь мир»
11:17 · Россия. Премьер-лига
Леандро Фернандес: «Русские не заслуживают такого ужасного отношения»
05:32 · Международные
Джеррард может возглавить одну из европейских сборных
29 Декабря
13:37 · Россия. Премьер-лига
Колосков назвал главное футбольное событие 2022 года
Все новости
Рекомендуем