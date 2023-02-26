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Сёмин – о матче России и Ирана: «Я не вижу сложностей в настрое игроков, на каждую игру они должны выходить мотивированными»

26 Февраля 2023 • 19:07 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что у футболистов сборной России не должно возникнуть проблем с настроем на товарищеский поединок против национальной команды Ирана.

«Это работа игроков. На каждый матч они должны выходить мотивированными, иначе не покажут свой уровень игры. К тому же Иран – это команда с достаточно серьёзной квалификацией, она была на чемпионате мира. Я не вижу сложностей в настрое игроков», – приводит речь Сёмина Metaratings.ru.

Напомним, что ранее стало известно, что встреча между Россией и Ираном состоится 23 марта в Тегеране.

Последний товарищеский матч российская команда провела 20 ноября 2022 года против Узбекистана (0:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Сёмин Сборная Ирана
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