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Силкин: «Думаю, что Головина и Миранчука стоит вызвать в сборную России на игру против Ирана»

26 Февраля 2023 • 18:40 Комментировать

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что главному тренеру сборной России Валерию Карпину нужно вызвать в расположение национальной команды полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука для того, чтобы они могли принять участие в товарищеском поединке против команды Ирана, который состоится 23 марта.

«Думаю, что ребят стоит вызвать на эту игру, сборная должна существовать в оптимальном составе. Головину и Миранчуку будет полезно немного сменить обстановку. Если главный тренер видит их в команде, то не вижу проблем, которые помешают ребятам приехать в сборную», — передаёт слова Силкина «РБ Спорт».

Специалист также отметил, что по его мнению игра в матче с Ираном будет находиться на более высоком уровне, нежели последние товарищеские игры сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Торино Валерий Карпин Сборная России Сергей Силкин Алексей Миранчук Александр Головин
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