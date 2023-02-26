Силкин: «Думаю, что Головина и Миранчука стоит вызвать в сборную России на игру против Ирана»

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что главному тренеру сборной России Валерию Карпину нужно вызвать в расположение национальной команды полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука для того, чтобы они могли принять участие в товарищеском поединке против команды Ирана, который состоится 23 марта.

«Думаю, что ребят стоит вызвать на эту игру, сборная должна существовать в оптимальном составе. Головину и Миранчуку будет полезно немного сменить обстановку. Если главный тренер видит их в команде, то не вижу проблем, которые помешают ребятам приехать в сборную», — передаёт слова Силкина «РБ Спорт».

Специалист также отметил, что по его мнению игра в матче с Ираном будет находиться на более высоком уровне, нежели последние товарищеские игры сборной России.