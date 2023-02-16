Черкасов: «Иран — прекрасная команда»

В прошлом генеральный директор петербургского «Зенита» Илья Черкасов рассказал о своих ожиданиях от товарищеского поединка между российской национальной командой и сборной Ирана.

«Если с нами никто не играет, а спарринги нужны, то этот соперник со спортивной точки зрения лучше, чем Узбекистан. Иран — прекрасная команда, которая вполне соответствует представлениям о том, что сейчас есть выравнивание уровня команд, игроков», — сказал Черкасов, слова которого передаёт «РБ Спорт».

Черкасов считает, что иранская команда находится на уровне сборных, играющих на чемпионатах мира. Также Илья отметил, что командная сила Ирана не может поддаваться сомнениям.

Точная дата проведения матча на данный момент неизвестна, но предположительно команды должны встретиться в очном противостоянии 22-23 марта.