Шишкин признал безнадёжность ситуации, связанной с футболом в России

22 или 23 марта сборная России сыграет товарищеский матч против Ирана. Своим комментарием по этому поводу поделился экс-игрок московского «Локомотива» Роман Шишкин, признав своё нейтральное отношение к данному поединку.

«Понятно, что с европейскими сборными сейчас не вариант играть. Иран считается для нас дружественной страной. Ранее играли со сборными, близкими по территории. Ситуация с футболом на сегодняшний день как была безнадёжной, так и остаётся», — считает Шишкин, речь которого приводит «Чемпионат».

Роман также отметил, что в нынешней ситуации игра против любого соперника будет носить тяжёлый психологический характер.