Мостовой прокомментировал возможность проведения товарищеского матча между Россией и Ираном

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказал своё мнение насчёт потенциальной товарищеской встречи между российской и иранской национальной командой.

«Иран был на чемпионате мира, в футбольном плане это нормальный соперник. Единственное, какие-то выводы делать по этому матчу бесполезно. Потому что мы играли в том году три матча, и что, кто-то помнит эти игры? Причём по результатам сыграли очень плохо. Здесь, наверное, опять сделают расширенный список», — цитирует речь Мостового Metaratings.ru.

Мостовой сказал, что на данный момент оптимальный состав сборной неизвестен. Александр также сомневается, что нападающего Артёма Дзюбу вызовут для участия в противостоянии с Ираном.

Ранее появилась информация о том, что поединок между Россией и Ираном состоится 22 или 23 марта в Тегеране.