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Пейдж: «Бэйл прославил Уэльс на весь мир»

11 Января 2023 • 16:54 Комментировать

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж поделился своим мнением по поводу завершения спортивной карьеры Гаретом Бэйлом.

«Феноменально то, что он сделал для нас. Не только с футбольной точки зрения, но и как для всей нации. Гарет прославил Уэльс на весь мир благодаря игре за «Реал» и «Тоттенхэм», а затем и на чемпионате мира за сборную. Мы все должны гордиться тем, чего он достиг.

Бэйл всегда был горд носить футболку сборной Уэльса. Конечно, его будет не хватать. Это не те новости, с которых мы хотели начать новый год, но мы знали, что однажды это когда-нибудь произойдет», — цитирует речь Пейджа Sky Sports.

Напомним, что 9 января Гарет официально завершил карьеру в возрасте 33 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Гарет Бэйл Уэльс Роберт Пейдж
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