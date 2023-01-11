Пейдж: «Бэйл прославил Уэльс на весь мир»

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж поделился своим мнением по поводу завершения спортивной карьеры Гаретом Бэйлом.

«Феноменально то, что он сделал для нас. Не только с футбольной точки зрения, но и как для всей нации. Гарет прославил Уэльс на весь мир благодаря игре за «Реал» и «Тоттенхэм», а затем и на чемпионате мира за сборную. Мы все должны гордиться тем, чего он достиг.

Бэйл всегда был горд носить футболку сборной Уэльса. Конечно, его будет не хватать. Это не те новости, с которых мы хотели начать новый год, но мы знали, что однажды это когда-нибудь произойдет», — цитирует речь Пейджа Sky Sports.

Напомним, что 9 января Гарет официально завершил карьеру в возрасте 33 лет.