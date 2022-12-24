Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар вручил Пеле награду «Игрок истории» от титульного спонсора Budweiser, прокомментировав данное событие.

«Сегодня для меня особенный день. Я хотел поделиться с вами тем, что титульный спонсор пригласил меня вручить Пеле награду «Игрок истории». Для меня огромная честь быть частью этого момента. Как вы знаете, Пеле — часть моей истории. Король, наша привязанность и уважение к тебе будут вечными», — передает слова Неймара RMC Sport.

Напоминаем, что в данный момент трехкратный чемпион мира Пеле находится в больнице из-за повторного лечения рака толстой кишки.