Червиченко считает, что сборные Японии и Австралии могут отказаться играть с Россией

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Предприниматель допустил, что сборные Японии и Австралии точно так же, как ранее и европейские команды, могут отказаться играть с Россией. Поэтому, по мнению Червиченко, главная проблема РФС сейчас заключается в выстраивании отношений.

«Проблемы с европейским футболом у нас начались с поганки Польши. А кто сказал, что две поганки из Азии: Австралия и Япония, не устроят то же самое», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что следующее заседание исполкома РФС запланировано на 27 декабря. В этот день может быть принято решение о переходе в Азиатскую конфедерацию.