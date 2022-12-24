Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Сборные

Червиченко считает, что сборные Японии и Австралии могут отказаться играть с Россией

24 Декабря 2022 • 16:52 Комментировать

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Предприниматель допустил, что сборные Японии и Австралии точно так же, как ранее и европейские команды, могут отказаться играть с Россией. Поэтому, по мнению Червиченко, главная проблема РФС сейчас заключается в выстраивании отношений.

«Проблемы с европейским футболом у нас начались с поганки Польши. А кто сказал, что две поганки из Азии: Австралия и Япония, не устроят то же самое», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что следующее заседание исполкома РФС запланировано на 27 декабря. В этот день может быть принято решение о переходе в Азиатскую конфедерацию.  
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Японии Сборная Австралии Андрей Червиченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Декабря
16:52 · Международные
Червиченко считает, что сборные Японии и Австралии могут отказаться играть с Россией
16:31 · Россия. Премьер-лига
Бушманов — о возможном переходе РФС в Азию: «Лучше играть, чем не играть вообще»
15:26 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Торопиться с переходом в АФК не стоит, но и ждать долго нельзя»
14:22 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв: «Российский футбол — и так труп, в Азии он будет ещё быстрее разлагаться» 2
12:19 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Переход в Азию — единственная возможность для российского футбола выжить»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Березовский: «Приход Тикнизяна в сборную Армении создаст серьёзную конкуренцию»
23 Декабря
13:11 · Россия. Премьер-лига
Ловчев считает, что РФС стоит рассмотреть возможный переход в Азию 3
21 Декабря
13:32 · Испания. Ла Лига
Гуардадо принял решение завершить карьеру в сборной Мексики
18 Декабря
14:03 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Саутгейт будет руководить сборной Англии до 2024 года официально
15 Декабря
16:17 · Международные
Адиев: «Многие российские игроки обращаются, чтобы выступать за сборную Казахстана»
17 Сентября
13:21 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» пока не принял решение о допуске Демировича до игры со сборной России
10:41 · Россия. Премьер-лига
Овчинников: «Я надеюсь, что нас завтра вернут в еврокубки»
07 Сентября
14:42 · Международные
Гаджи Гаджиев — о соперниках сборной России: «Уровень оппонентов действительно ниже желаемого»
14:12 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Коваленко играет, мягко говоря, неплохо»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Карпин считает, что российские игроки «Зенита» получают мало игрового времени в своей команде
Все новости
Рекомендуем