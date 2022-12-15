Адиев: «Многие российские игроки обращаются, чтобы выступать за сборную Казахстана»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Химок» Александр Зуев может сменить гражданство, чтобы выступать за казахстанскую команду.

По словам специалиста, многие российские игроки обращаются с намерением выступать за сборную Казахстана. Однако это возможно лишь в том случае, если они оформят гражданство.

«С Зуевым не говорил, но, может быть, ему хочется играть на международной арене. У футболиста спортивный век не долог, каждый хочет поиграть в Европе», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

Напомним, весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч наша национальная команда провела 20 ноября против Узбекистана (0:0). До этого были сыграны встречи с Кыргызстаном (2:1) и Таджикистаном (0:0).