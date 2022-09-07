Колосков: «Сборная должна существовать!»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной России с Киргизией и Ираном.

Ранее сообщалось, что игра с Киргизией состоится 24 сентября, а встреча с Ираном запланирована на ноябрь. Кроме того, РФС договаривается о проведении контрольной встречи со сборной Боснии и Герцеговины.

«Сборная России должна существовать! Было бы ошибкой, если бы мы приостановили действия национальной команды. Игроки должны чувствовать внимание со стороны тренерского штаба. Санкции есть, но они не вечны. И нужно быть готовым к тому, чтобы выступать», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что последний официальный матч на сегодняшний день сборная России провела в ноябре прошлого года против Хорватии (0:1).