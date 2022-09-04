Кавазашвили рассказал, почему сборной России необходим матч с Киргизией

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал решение национальной сборной России провести товарищеский матч против команды Киргизии.

Ветеран считает, что сейчас Россия нуждается в укреплении политических связей, поэтому организация таких товарищеских встреч — это хорошая идея.

«Нам нужны любые связи, абсолютно любые. Не потому, что мы ищем слабые или средние сборные, для того, чтобы обыграть их и самоутвердиться. Нам нужны укрепления политических и спортивных связей», — приводит слова Кавазашвили Betonmobile.ru.

Напомним, сборная России проведёт тренировочный сбор в конце сентября и после этого отправится в Бишкек, чтобы принять участие в товарищеском матче.