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Сборные

Онопко считает, что Россию вернут в Европу менее чем через два года

 
04 Сентября 2022 • 09:18 Комментировать

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал, когда российским клубам и сборным позволят участвовать в международных турнирах.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА исключили российские команды из всех международных соревнований.

«Не могу сказать конкретно, но, думаю, что отстранение российских клубов и сборной от еврокубков точно не продлится два или три года. Думаю, меньше чем через два года нас вернут в Европу», — приводит слова Онопко «РБ Спорт».

Свой последний на сегодняшний день официальный матч сборная России провела 14 ноября прошлого года, когда уступила Хорватии (0:1) в отборочной встрече к чемпионату мира-2022.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Сборная России УЕФА Виктор Онопко
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