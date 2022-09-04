Онопко считает, что Россию вернут в Европу менее чем через два года

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал, когда российским клубам и сборным позволят участвовать в международных турнирах.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА исключили российские команды из всех международных соревнований.

«Не могу сказать конкретно, но, думаю, что отстранение российских клубов и сборной от еврокубков точно не продлится два или три года. Думаю, меньше чем через два года нас вернут в Европу», — приводит слова Онопко «РБ Спорт».

Свой последний на сегодняшний день официальный матч сборная России провела 14 ноября прошлого года, когда уступила Хорватии (0:1) в отборочной встрече к чемпионату мира-2022.