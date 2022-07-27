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Канчельскис рассказал, когда российские клубы смогут вернуться в еврокубки

27 Июля 2022 • 16:22 Комментировать

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о том, когда команды из России смогут снова участвовать в международных турнирах. По мнению экс-футболиста, это произойдёт не раньше, чем через шесть лет.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой. Кроме того, ФИФА предоставила возможность всем легионерам приостановить контракты с российскими клубами в одностороннем порядке до лета следующего года.

«Должно пройти минимум два цикла: чемпионат мира и чемпионат Европы, ну и еврокубки. Должно пройти время, поэтому железно, минимум до 2028 года, нас никуда не вернут», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Также Канчельскис считает, что иностранные футболисты должны отрабатывать свои контракты до конца, о чём им должны сказать их клубы.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Легионеры УЕФА Андрей Канчельскис
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