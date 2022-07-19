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Ярмоленко — о переходе в клуб из ОАЭ: С вызовом в сборную проблем не будет

19 Июля 2022 • 04:59 Комментировать

Украинский нападающий клуба «Аль-Айн» Андрей Ярмоленко рассказал о том, будут ли его вызывать в национальную команду после переезда в ОАЭ.

Ярмоленко сказал ютуб-каналу Вацко Live, что он прекрасно понимал, что после перехода в чемпионат ОАЭ у него могли возникнуть проблемы с вызовом в сборную. Форвард отметил, что переговорил с главным тренером, который заявил, что всё будет хорошо.

«Национальная команда для меня является приоритетом номером один, а особенно сейчас», - добавил Ярмоленко.

Напомним, что Ярмоленко недавно подписал контракт с клубом «Аль-Айн», в котором работает украинский тренер Сергей Ребров. В прошлом сезоне форвард выступал за лондонский «Вест Хэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Андрей Ярмоленко Аль-Айн
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