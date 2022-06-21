Экс-тренер сборной Египта раскритиковал Салаха

Бывший тренер египетской сборной Хассан Шехата в разговоре с журналистами раскритиковал игру форварда Мохамеда Салаха за национальную команду.

Шехата сказал Egypt Independent, что звёздный нападающий ничего не сделал для своей национальной команды, так как Салах недостаточно выкладывается на поле в матчах сборной. Тренер считает, что Мохамед должен давать команде гораздо больше, ведь он играет за честь своей страны.

Напомним, что египетская сборная с Салахом в составе не сумела пробиться на катарский чемпионат мира. До этого «фараоны» проиграли в финале Кубка Африки.