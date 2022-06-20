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Тренер сборной Бразилии назвал лидера команды

20 Июня 2022 • 07:06 Комментировать

Наставник бразильской сборной Тите в разговоре с журналистами назвал лидера национальной команды.

Тите сказал, что если выбирать между Неймаром и Винисиусом Жуниором, то лидером команды всё же больше является именно форвард «ПСЖ». Тренер отметил, что Неймар остаётся самой большой звездой в сборной, но теперь его свечение разбавлено молодыми звёздочками, которые тоже могут мощно сиять.

«Время и опыт обеспечивают ему зрелость», - добавил Тите.

Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что Неймар может закончить карьеру в национальной команде после катарского чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар Тите
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