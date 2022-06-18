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Форвард «Реала» рассказал, что не готов играть под 10 номером за сборную Бразилии

18 Июня 2022 • 08:16 Комментировать

Бразильский форвард мадридского «Реала» Родриго рассказал журналистам о том, что не готов играть под десятым номером в своей национальной команде.

Родриго сказал ESPN, что звёздный нападающий Неймар предложил взять ему десятый номер. Форвард «Реала» отметил, что даже не смог ничего ответить Неймару на это неожиданное предложение.

«Мне было очень неловко, так что мы просто посмеялись над этим. Я ещё морально не готов играть в сборной Бразилии под десятым номером», - добавил Родриго.

Напомним, что сейчас Родриго выступает в национальной команде под 23-м номером. До этого в сборной Бразилии под заветной «десяткой» выступали Кака, Роналдиньо, Ривалду, Пеле, Оскар и другие именитые игроки.

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Евро-Футбол.Ру,
Родриго Сборная Бразилии Неймар
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