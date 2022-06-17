Стало известно, кто будет лидером в обновлённом рейтинге ФИФА

Стало известно, какая сборная будет занимать первую строчку в обновлённом рейтинге ФИФА.

По информации Mister Chip, первую позицию за собой сохранит бразильская сборная. На втором месте будет сборная Бельгии, а вот тройку замкнут аргентинцы, которые вытеснят из топ-3 действующих чемпионов мира французов. Следом будут идти англичане, итальянцы и испанцы. Стоит отметить, что в десятку лучших сборных мира ворвётся Дания, которая обгонит Мексику.

Сборная России, которая отстранена от международных матчей из-за ситуации на Украине, останется на 35-й позиции в рейтинге.