Венгер: Есть Европа, а есть остальной мир

Французский экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер в разговоре с журналистами заявил, что остальные континенты очень сильно отстают от Европы в плане футбольного развития.

Венгер сказал ESPN, что если бы Мбаппе родился в Камеруне, то не стал бы тем, кем является сегодня. Опытный специалист считает, что сейчас есть Европа, а есть остальной мир, который серьёзно отстаёт в развитии.

«Мы должны помочь миру, иначе можно упустить множество талантов», - добавил Венгер.

Напомним, что на последнем чемпионате мира до полуфинала дошли только европейские сборные, а титул достался французской команде.