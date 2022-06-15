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Венгер: Есть Европа, а есть остальной мир

15 Июня 2022 • 10:11 Комментировать

Французский экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер в разговоре с журналистами заявил, что остальные континенты очень сильно отстают от Европы в плане футбольного развития.

Венгер сказал ESPN, что если бы Мбаппе родился в Камеруне, то не стал бы тем, кем является сегодня. Опытный специалист считает, что сейчас есть Европа, а есть остальной мир, который серьёзно отстаёт в развитии.

«Мы должны помочь миру, иначе можно упустить множество талантов», - добавил Венгер.

Напомним, что на последнем чемпионате мира до полуфинала дошли только европейские сборные, а титул достался французской команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Европа
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