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Защитник сборной Швеции выбрал между Холанном и Ибрагимовичем

07 Июня 2022 • 09:21 Комментировать

Защитник шведской сборной Людвиг Аугустинссон в разговоре с журналистами выбрал между своим соотечественником Златаном Ибрагимовичем и молодым норвежцем Эрлингом Холанном.

Аугустинссон сказал Football Italia, что никто не должен себя сравнивать с Ибрагимовичем. Защитник отметил, что если вы сравнивает себя со Златаном, то вы заведомо будете проигрывать.

Напомним, что норвежец Эрлинг Холанн этим летом переберётся из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити». 40-летний Златан Ибрагимович же ведёт переговоры с «Миланом» по поводу подписания нового соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Людвиг Аугустинссон Эрлинг Холанн
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