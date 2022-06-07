Защитник сборной Швеции выбрал между Холанном и Ибрагимовичем

Защитник шведской сборной Людвиг Аугустинссон в разговоре с журналистами выбрал между своим соотечественником Златаном Ибрагимовичем и молодым норвежцем Эрлингом Холанном.

Аугустинссон сказал Football Italia, что никто не должен себя сравнивать с Ибрагимовичем. Защитник отметил, что если вы сравнивает себя со Златаном, то вы заведомо будете проигрывать.

Напомним, что норвежец Эрлинг Холанн этим летом переберётся из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити». 40-летний Златан Ибрагимович же ведёт переговоры с «Миланом» по поводу подписания нового соглашения.