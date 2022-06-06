Месси вышел на второе место по числу хет-триков за карьеру

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в товарищеском поединке с Эстонией забил сразу пять голов.

По ходу встречи аргентинский футболист оформил хет-трик, который стал для Месси уже 56-м за карьеру. Это второй показатель для действующих игроков. Стоит отметить, что лидером по этому показателю является португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который имеет в своём активе солидные 60 хет-триков за карьеру.

Стоит отметить, что Лионель Месси также является лучшим снайпером своей национальной команды. В 162 матчах форвард забил 86 голов.