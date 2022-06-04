Аршавин — о Финалиссиме: «Это оплеуха ФИФА от УЕФА»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о Финалиссиме, в рамках которой сборная Аргентины уверенно одолела Италию (3:0).

Экс-футболист считает, что прошедшая 1 июня игра, не несла в себе никакого спортивного подтекста, а была лишь оплеухой ФИФА от УЕФА.

«УЕФА хочет показать ФИФА: ребята, вы на нас наезжаете, хотите забрать Лигу чемпионов, сделать как клубный чемпионат мира. А мы вот берём и организовываем межфедеративный матч», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, Финалиссима проводится между победителем чемпионата Европы и триумфатором Кубка Америки. Прошедший матч стал первым в истории данного турнира.