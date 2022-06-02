Камоцци — о Финалиссиме: «Аргентина намного сильнее Италии»

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна итальянец Франко Камоцци прокомментировал уверенную победу сборной Аргентины в Финалиссиме над Италией (3:0).

Камоцци считает, что итоговый результат этого матча полностью отражает силу соперников.

«Сборная Аргентины намного сильнее, чем наша команда. Вот и всё», — приводит слова Камоцци «Чемпионат».

Матч между Аргентиной и Италией стал первым 1-м в истории розыгрышем Финалиссимы. Напомним, в нём встречались победитель чемпионата Европы с триумфатором Кубка Америки. Голами в составе победителей отметились Лаутаро Мартинес, Анхель Ди Мария и Пауло Дибала.