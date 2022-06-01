Бонуччи: Италия должна выиграть Финалиссиму ради Кьеллини

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи в разговоре с журналистами заявил, что «скуадра адзурра» попытается выиграть Финалиссиму ради Джорджо Кьеллини.

Бонуччи сказал, что Кьеллини является уникальным игроком и настоящим капитаном, которого будет не хватать не только «Ювентусу», но и итальянской сборной. Защитник отметил, что «скуадра адзурра» должна обыграть Аргентину ради Кьеллини.

«Итальянские футболисты сделают всё для того, чтобы Джорджо попрощался со сборной на мажорной ноте», - сказал Бонуччи.

Напомним, что Джорджо Кьеллини после Финалиссимы с Аргентиной завершит свою международную карьеру.