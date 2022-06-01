Бонуччи — о Месси: Сложно описать игрока, который выиграл столько «Золотых мячей»

Опытный итальянский защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в разговоре с журналистами высказался о звёздном аргентинском форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

Бонуччи сказал, что ему крайне сложно подобрать слова для того, чтобы описать такого высококлассного футболиста, который выиграл столько «Золотых мячей». Итальянец отметил, что Месси остаётся одним из лучших игроков в мире, к которому нужно отнестись с огромным уважением.

Напомним, что до этого 34-летний аргентинский нападающий заявил о том, что ему очень жаль из-за того, что итальянская сборная не сумела пробиться на чемпионат мира.