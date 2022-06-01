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Сборные

Манчини хочет вызывать в сборную Италии больше молодых игроков

01 Июня 2022 • 08:30 Комментировать

Наставник итальянской сборной Роберто Манчини в разговоре с журналистами признался, что хотел бы вызывать в национальную команду больше молодых игроков.

Манчини сказал, что после матча с Аргентиной он собирается закончить в сборной определённый цикл. Специалист отметил, что планирует вызывать в команду больше молодых футболистов.

«Нужно понять уровень молодых игроков и узнать, смогут ли они в будущем помочь национальной команде», - сказал Манчини.

Напомним, что итальянская сборная под шефством Манчини не сумела попасть на катарский чемпионат мира, хотя за год до этого «скуадра адзурра» выиграла чемпионат Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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