Сборная Чили нашла себе нового тренера

Известный аргентинский наставник Эдуардо Бериссо будет новым главным тренером чилийской национальной команды.

Как сообщает пресс-служба чилийской сборной, 52-летний аргентинский специалист в ближайшее время официально будет представлен в качестве главного тренера национальной команды. Стоит отметить, что Бериссо уже работал в сборной Чили с 2007 по 2010 год в качестве ассистента главного тренера. До этого чилийской командой руководил Мартин Ласарте.

Напомним, что Эдуардо Бериссо успел поработать в сборной Парагвая, «Севилье», «Сельте», «Атлетике» из Бильбао и других командах.