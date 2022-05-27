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Сборная Чили нашла себе нового тренера

27 Мая 2022 • 08:06 Комментировать

Известный аргентинский наставник Эдуардо Бериссо будет новым главным тренером чилийской национальной команды.

Как сообщает пресс-служба чилийской сборной, 52-летний аргентинский специалист в ближайшее время официально будет представлен в качестве главного тренера национальной команды. Стоит отметить, что Бериссо уже работал в сборной Чили с 2007 по 2010 год в качестве ассистента главного тренера. До этого чилийской командой руководил Мартин Ласарте.

Напомним, что Эдуардо Бериссо успел поработать в сборной Парагвая, «Севилье», «Сельте», «Атлетике» из Бильбао и других командах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Чили Эдуардо Бериссо
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