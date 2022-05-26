Депутат Госдумы Журова: «Возвращение российских клубов в еврокубки — это дело времени»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова президента УЕФА Александра Чеферина, допустившего, что российские клубы могут не вернуться в еврокубки.

Журова считает, что вопрос возвращения наших клубов в еврокубки — это дело времени.

«Чеферин прекрасно понимает, что все отстранения — это политика. Когда политики договорятся, тут же пойдут позитивные волны и на спорт. Если в индивидуальных видах спорта спортсмены могут пропустить несколько этапов, то в еврокубках уже есть сетка. В середине сезона ты туда уже никого не вставишь», —приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, Чеферин также заявил, что ему обидно за российских спортсменов, которым незаслуженно приходится ощущать на себе влияние санкций из-за ситуации на Украине.