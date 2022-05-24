Мбаппе раскритиковал уровень футбола в Бразилии и Аргентине

Звёздный французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался по поводу уровня футбола в Бразилии и Аргентине.

Мбаппе в разговоре с журналистами заявил, что бразильцы и аргентинцы не прикладывают больших усилий для того, чтобы выйти на чемпионат мира. Француз считает, что футбол в этих странах развит явно хуже, чем в Европе. Форвард «ПСЖ» отметил, что это особенно хорошо было видно на последнем чемпионате мира.

Напомним, что Килиан Мбаппе недавно решил продлить соглашение с парижским клубом. Форвард останется в «ПСЖ» до 2025 года и станет самым высокооплачиваемым игроком в мире.