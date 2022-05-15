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Тихонов: «Чеферин подчеркнул свою слабость и безграмотность, надо задуматься о смене президента УЕФА»

15 Мая 2022 • 13:14 Комментировать

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике президента УЕФА Александра Чеферина за высказывания об Азиатской конфедерации футбола.

Напомним, ранее глава организации заявил, что выступление в азиатских турнирах отбросит Россию на 100 лет назад.

Тихонов, в свою очередь, выступил за переход России в Азию, поскольку считает, что выступления в другой конфедерации никак не повлияют на уровень российского футбола.

«Азия — это неплохой вариант для нас. Чеферин подчеркнул свою слабость и безграмотность. УЕФА заранее Азию опустил, что это такое? Это позор. Нужно задуматься о смене президента. УЕФА сама исключила Россию, а сейчас советует. Нам надо становиться независимыми», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Ранее УЕФА приняла решение исключить российские команды из всех международных турниров в следующем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тихонов Александер Чеферин
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