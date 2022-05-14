Губерниев: «Переход в Азию — это бред!»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.

Журналист выступил против такого развития событий, назвав возможный переход бредом.

«Россия — европейская страна. Переход в Азию — это бред! Это моя точка зрения. России нужно возвращаться во все европейские институты», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее УЕФА приняла решение отстранить российские команды от участия во всех международных турнирах в следующем сезоне.