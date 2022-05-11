Губерниев: «Чеферин лишь сотрясает воздух»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал санкции УЕФА в отношении российского футбола.

Напомним, ранее УЕФА исключила российские команды из всех международных соревнований на следующий сезон. Однако президент организации Александер Чеферин поддержал спортсменов из нашей страны, заявив, что у него разрывается сердце от необходимости вводить санкции.

Губерниев считает высказывания Чеферина не более чем моральной поддержкой, которая не привела ни к каким ощутимым результатам.

«Спасибо Чеферину за объективную позицию, но после его слов ведь ничего не поменялось. Поэтому это лишь сотрясение воздуха, к сожалению. В любом случае спасибо ему за поддержку, он пытается доносить здравую позицию», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».