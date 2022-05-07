Чеферин: «Сердце разрывается от санкций в отношении российских спортсменов, но мы не могли поступить иначе»

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал отстранение российских команд от участия в международных турнирах.

Чеферин заявил, что организация не могла поступить иначе, учитывая сложившуюся ситуацию в мире.

«Ситуация сложная, мы не могли поступить иначе. Но в то же время у меня разрывается сердце от санкций в отношении российских спортсменов», — приводит слова Чеферина As.

Напомним, ранее УЕФА приняла решение не допускать российские клубы до участия в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, национальная сборная России была исключена из следующего розыгрыша Лиги наций.