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Чеферин: «Сердце разрывается от санкций в отношении российских спортсменов, но мы не могли поступить иначе»

07 Мая 2022 • 11:54 Комментировать

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал отстранение российских команд от участия в международных турнирах.

Чеферин заявил, что организация не могла поступить иначе, учитывая сложившуюся ситуацию в мире.

«Ситуация сложная, мы не могли поступить иначе. Но в то же время у меня разрывается сердце от санкций в отношении российских спортсменов», — приводит слова Чеферина As.

Напомним, ранее УЕФА приняла решение не допускать российские клубы до участия в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, национальная сборная России была исключена из следующего розыгрыша Лиги наций.

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Александр Чеферин
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