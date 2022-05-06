Адиев официально возглавил сборную Казахстана

Российский тренер Магомед Адиев, известный по работе с махачкалинским «Анжи», официально возглавил национальную команду Казахстана.

Как сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола, 44-летний российский специалист официально возглавил сборную Казахстана. Напомним, что последним местом работы Адиева был «Шахтёр» из Караганды, который выступает в чемпионате Казахстана. Вместе с «горняками» тренер дошёл до финала национального кубка.

Магомед Адиев, помимо «Шахтёра», также успел поработать в махачкалинском «Анжи», грозненском «Ахмате» и клубе «Чайка» из села Песчанокопское.