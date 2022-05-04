Уткин: «Кавазашвили был членом фуфлыжненького комитета по договорным матчам»

Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на слова бывшего вратаря сборной СССР Анзора Кавазашвили.

Журналист прокомментировал в своём телеграм-канале резкое высказывание Кавазашвили о членах УЕФА, голосовавших за отстранение наших клубов и сборных от участия в международных турнирах.

«Передай в УЕФА от моего имени всем этим членам, которые голосовали за исключение нас от еврокубков и из других чемпионатов, что они — паскудные мрази и продажные шкуры!», — заявил Кавазашвили.

Уткин напомнил, что Анзор Амберкович является членом комитета РФС по этике, а также долгие годы входил в комиссию по договорным матчам.

«У комиссии было право признать матч договорным просто на основании видеозаписи игры. Знаете, сколько эти люди признали договорняков за годы работы? Ни одного, фуфлыжненький был комитет, в общем», — заявил Уткин.